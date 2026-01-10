Госстандарт запретил в Беларуси популярный дезодорант REXONA. Влияет на фертильность?

Опубликовано: 10.01.2026 17:36 , Обновлено: 10.01.2026

Госстандарт Беларуси сообщил, что дал распоряжение изъять из продажи, а также запретил ввозить в страну произведенный в России шариковый антиперспирант REXONA «Нежно и сочно», в том числе в составе наборов.

В Госстандарте сообщили, что дезодорант не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

В составе популярного антиперспиранта нашли Butylphenyl methylpropional (также известный как Lilial или BMHCA). В ведомстве не уточнили, почему его наличие стало причиной запрета. Однако учёными это вещество классифицируется как репротоксин. Оно может оказывать негативное влияние на репродуктивную систему, потенциально снижая фертильность.

Ещё с 1 марта 2022 года его использование в парфюмерно-косметической продукции на территории Европейского союза полностью запрещено. Тогда авторы решения заявили, что оно основано на многочисленных научных исследованиях, подтвердивших его опасность. Таким образом, продукт, содержащий Lilial, является небезопасным и нелегальным для оборота на рынке стран ЕС.

В ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе, куда входит и Беларусь) он также подлежит строгому регулированию как аллерген и потенциально опасное вещество.