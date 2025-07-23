Гомельские санэпидемиологи назвали плюсы просмотра белорусами фильмов ужасов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.07.2025 10:02 , Обновлено: 23.07.2025

В Гомельской областной санэпидемслужбе (санитарно-эпидемиологической службе) заявили, что просмотр фильмов ужасов может принести пользу белорусам. Однако там попросили соизмерять свои психологические возможности и учесть минусы такого времяпровождения.

Специалисты заявили, что однозначного ответа, полезно или вредно смотреть триллеры, нет. Однако плюсы все же имеются.

«Просмотр фильмов ужасов может быть своего рода «эмоциональной разрядкой». Хорроры могут помочь безопасно выплеснуть накопившиеся негативные эмоции, такие как страх, гнев, тревога», – сообщили гомельские медики.

Там также утверждают, что иногда фильмы ужасов могут помочь бороться со страхами.

«Происходит постепенное привыкание к ощущению страха, и можно даже научиться его контролировать. Это может быть особенно полезно для тревожных людей. Парадокс состоит в том, что именно такие люди испытывают сильное желание смотреть фильмы ужасов. Для них просмотр хорроров – способ переработать собственные страхи, отражающиеся в происходящем на экране», – утверждается в статье на сайте Гомельсанэпиднадзора.

В ведомстве напомнили и о том, что затрагиваемые темы насилия и моральных дилемм в триллерах могут побудить белорусов к размышлениям о жизни, ценностях и человеческой природе и развить критическое мышление.

Минусы просмотра фильмов ужасов

Однако негативные последствия просмотра фильмов ужасов, по мнению экспертов, тоже присутствуют. Например, это возникновение естественного чувства страха, тревоги, беспокойства и напряжения.

«У некоторых людей эти чувства могут быть особенно сильными и продолжительными. Просмотр фильмов ужасов перед сном может спровоцировать кошмары и бессонницу. А у некоторых людей фильмы ужасов могут повысить общую восприимчивость к стрессу и усилить тревожные расстройства», – предупредили гомельские медики.

Также частый просмотр триллеров вызывает десенсибилизацию (снижение чувствительности к чужой боли и страданиям).

«Если вы знаете, что определенные темы или образы вызывают у вас сильный дискомфорт, избегайте фильмов, в которых они присутствуют. Не смотрите фильмы ужасов перед сном – они могут спровоцировать кошмары. И не забывайте, что происходящее на экране – это лишь вымысел», – считают гомельские медики.