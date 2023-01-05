Главный санврач попросил белорусов не посещать работу. Но только в одном случае

Опубликовано: 05.01.2023 13:46 , Обновлено: 05.01.2023

Главный санитарный врач Беларуси, замминистра здравоохранения Александр Тарасенко заявил 5 января, что ситуация с вирусными болезнями в стране "стабильная", но вызывает некоторую настороженность.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси во время республиканского санитарно-эпидемиологическом семинара.

“Мы наблюдаем сезонный рост заболевания ОРВИ, но темпы роста снизились. Думаю, сейчас мы будем отмечать спад на протяжении нескольких недель. Потом, как и в прошлые годы, мы увидим вновь повышение заболеваемости и ОРВИ, и гриппом”, - спрогнозировал Александр Тарасенко.

“Однако настороженность у специалистов есть, поэтому призываем соблюдать элементарные правила гигиены и при недомогании не посещать работу”, - уточнил главный санитарный врач Беларуси.

По его словам, в Минздраве наблюдают “стабильную ситуацию” и по коронавирусу: “Циркулирует штамм Омикрон, но расслабляться не стоит. Нужно вакцинироваться и проходить бустеризацию”.