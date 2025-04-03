🎥 Видео

Опубликовано: 03.04.2025 21:02 , Обновлено: 03.04.2025

Эмоциональное видеообращение к Александру Лукашенко, опубликованное в TikTok, вызвало шквал реакций в белорусском сегменте соцсети. Женщина со слезами на глазах, демонстрируя двухрублёвую монету, призвала «ввести закон», который бы обязывал «высчитывать с каждого работающего белоруса» по 2 рубля ежемесячно в пользу больных детей.

«Посмотрите — 2 рубля. Что это такое? Это пыль, которую можно найти на улице, за которую невозможно купить даже кружечку кофе», — эмоционально начала своё обращение белоруска.

По её мнению, такой сбор позволил бы быстро закрывать многомиллионные сборы на дорогостоящее лечение детей, например, на уколы стоимостью «около 3 миллионов долларов», необходимые при СМА.

[info_b]Видео может не воспроизводиться корректно, поскольку TikTok посчитал, что оно «может вызвать дискомфорт у некоторых пользователей» и запретил его просмотр неавторизированным пользователям. В таком случае пройдите по прямой ссылке.[/info_b]

«Можно за два месяца закрывать вот эти вот сборы… И вылечить ребёнка», — заявила автор, добавив, что ей «невозможно смотреть» на больных детей и их плачущих матерей.

Но предложение ввести, по сути, новый налог, пусть и с благой целью, разделило комментаторов на два лагеря, вызвав жаркую и эмоциональную дискуссию.

Противники идеи указывали на несколько аспектов:

Ценность денег : «Не в тему, но люди, которые говорят, что 2 рубля — пыль, никогда, наверное, не бедствовали. На 2 рубля можно купить и 2 талона, и половинку хлеба, и пачку макарон, и литр молока…»

: «Не в тему, но люди, которые говорят, что 2 рубля — пыль, никогда, наверное, не бедствовали. На 2 рубля можно купить и 2 талона, и половинку хлеба, и пачку макарон, и литр молока…» Принцип добровольности : «Благотворительность должна быть добровольной!»; «Автор, если для вас 2 рубля — пыль, то можете добровольно перечислять не по 2 рубля, а по 200».

: «Благотворительность должна быть добровольной!»; «Автор, если для вас 2 рубля — пыль, то можете добровольно перечислять не по 2 рубля, а по 200». Существующие налоги : «И что из этого? Налоги мы платим, в том числе и на лечение таких детей. Вы предлагаете ввести ещё один налог? Мало налогов мы платим?».

Сторонники и сочувствующие апеллировали к эмпатии и непредсказуемости жизни :

«Жизнь непредсказуема! Каждого может настигнуть беда!»; «Не дай Бог, если коснётся вас или ваших близких! Что вы потом будете говорить?»; «Люди, когда вы успели озвереть? Ведь никто не знает, что завтра его ждёт».

Многие подтвердили, что уже помогают добровольно : «Я подключила услугу на телефоне, каждый месяц снимают»; «Помогаю, сколько могу».

: «Я подключила услугу на телефоне, каждый месяц снимают»; «Помогаю, сколько могу». Звучали и призывы согласиться с автором : «Можно подарить ребёнку шанс на жизнь!»; «Вы правы, надо этот вопрос решать. Я тоже не могу смотреть на эту боль».

А кто-то просто констатировал остроту дискуссии: «Читаешь комментарии и в ужас приходишь».

Тем временем видео стремительно набрало популярность — уже 420 тысяч просмотров и почти 4 тысячи комментариев. О какой-либо реакции властей на него не сообщалось.