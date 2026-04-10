Эта опасная Е-добавка разрешена в польских продуктах, косметике и лекарствах. Что искать на этикетке белорусам?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.04.2026 11:30 , Обновлено: 10.04.2026

Пищевые добавки (красители, консерванты, усилители вкуса) под международной Е-маркировкой всегда вызывают у потребителей, внимательно читающих состав продуктов, подозрения. За многими "Е-шками" на самом деле скрываются абсолютно безопасные и натуральные ингредиенты. Но в некоторых случаях опасения тех, кто избегает таких компонентов, действительно, оправдан. Показательным примеров в этом смысле является популярный краситель - Красный очаровательный АС, который до сих пор разрешён и активно используется польскими производителями.

Красный очаровательный АС (Allura Red AC) - это синтетический краситель, придающий продуктам интенсивный красно-оранжевый цвет. Его получают из продуктов нефтепереработки, а также из каменноугольной смолы. Он представляет собой натриевую (иногда кальциевую или калийную) соль. Его повсеместно используют в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, но в последние годы многие страны, такие как Франция, Дания, Норвегия, Исландия, начали отказываться от этого красителя.

Всё из-за последних научных исследований, которые указывают на потенциальные негативные последствия употребления этого красителя. Учёные выяснили, что это вещество может нарушать микрофлору в кишечнике, провоцировать повышение кишечной проницаемости и усиливать воспаление в ЖКТ. Эксперименты на животных показывают, что при длительном употреблении этого вещества заметно повышается риск воспаления кишечника.

Некоторые исследования также указывают на возможную связь между химической структурой этой пищевой добавкой и веществом пара-крезидином, которое обладает потенциальными канцерогенными свойствами. Хотя его присутствие в красителе окончательно не подтверждено, этот вопрос вызывает опасения у врачей.

Кроме того, исследования, проведенные при участии детей, показали, что употребление продуктов, содержащих Allura Red AC, может усугубить симптомы гиперактивности и ухудшить концентрацию внимания. Именно поэтому некоторые страны ввели строгие ограничения на использование этого красителя в детских продуктах питания.

Так, техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 029/2012), действующим в Беларуси, использование этого красителя (по международной классификации он скрывается за маркировкой E129, Red 40 (Красный 40) или CI 16035 ) производителям продуктов питания разрешается, но при использовании этой добавки производитель обязан прописывать на упаковке специальную предупреждающую надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Звучит пугающе, не так ли? Именно поэтому многие белорусские производители предпочитают переходить на менее опасные натуральные альтернативы.

По той же причине в поле зрения белорусского Госстандарта так часто попадают зарубежные производители кондитерских изделий и напитков, которые у себя на родине не обязаны делать такую обязательную маркировку. Многие импортные сладости угодили в реестр опасной продукции в Беларуси именно из-за отсутствия такой предупреждающей надписи.

Фото иллюстрационное

Увидеть ту самую потенциально опасную добавку E129 можно на огромном спектре продуктов, к примеру, из Китая и соседней Польши, где этот краситель до сих пор активно используется без строгих ограничений:

в газированных и негазированных напитках,

желе, мармеладе, леденцах и конфетах,

сухих завтраках,

молочных десертах и мороженом,

кондитерской глазури,

печенье.

Используют эту добавку не только производители продуктов питания, но и производители косметики и лекарственных препаратов и БАДов (к примеру, её можно встретить в популярных детских желейных жевательных витаминках), так что закупаясь в выходные в соседней стране, белорусам следует более внимательно изучить состав красных продуктов.

Кстати, в Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) установило допустимую суточную дозу (ADI) от 0 до 7 мг на килограмм массы тела. Однако исследования показывают, что даже небольшие количества могут вызывать аллергические реакции у людей с гиперчувствительностью, особенно у тех, кто страдает астмой.

На фоне непрекращающихся споров вокруг синтетических красителей все больше производителей отдают предпочтение натуральным заменителям. Как правило, они менее стабильны, но не вызывают негативных побочных эффектов и часто обогащают продукты ценными питательными веществами. Наиболее популярными альтернативами, которые можно искать на упаковке красных продуктов, сейчас являются: