Гродненские медики посоветовали использовать ложки при укусе комаров: "Есть биохимическое обоснование"
Гродненские медики дали рекомендации белорусам, что делать в случае укусов комаров. Среди советов был и нетривиальный – применить ложку. Причем эксперты заверили, что для ее использования есть "биохимическое обоснование".
Самый простой способ справиться с зудом, по словам медиков, – приложить холодный компресс, например, кубик льда. Чем раньше, тем лучше.
Способы с применением лекарственных средств
- Намазать место укуса охлажденной цинковой пастой, Каламином, Циндолом, Cica-кремом или обычной содой. Повторять процедуру следует 3 раза в день или чаще.
- Использовать гели с местными антигистаминными (например, Фенистил, Псило-бальзам).
“Если слишком сильно чешется, можно выпить антигистаминное внутрь”, – сообщили гродненские медики.
При сильном зуде они посоветовали нанести местный гормональный крем (например, глазную гидрокортизоновую мазь, Адвантан и аналоги). Однако эти средства нельзя применять для детей младше 4 месяцев.
Среди рекомендаций был и необычный способ:
“Прижать укус горячей ложкой: и давление, и высокая температура облегчают зуд (и у этого даже есть биохимическое обоснование)”.
Тем, кто не хочет заморачиваться, медики предложили подстричь ногти и не чесать место укуса. В крайнем случае – помазать “отвлекающим и охлаждающим” кремом с ментолом.