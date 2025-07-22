Гродненские медики посоветовали использовать ложки при укусе комаров: "Есть биохимическое обоснование"

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Опубликовано: 22.07.2025 11:23 , Обновлено: 12.08.2025

Гродненские медики дали рекомендации белорусам, что делать в случае укусов комаров. Среди советов был и нетривиальный – применить ложку. Причем эксперты заверили, что для ее использования есть "биохимическое обоснование".

Самый простой способ справиться с зудом, по словам медиков, – приложить холодный компресс, например, кубик льда. Чем раньше, тем лучше.

Способы с применением лекарственных средств

Намазать место укуса охлажденной цинковой пастой, Каламином, Циндолом, Cica-кремом или обычной содой. Повторять процедуру следует 3 раза в день или чаще.

Использовать гели с местными антигистаминными (например, Фенистил, Псило-бальзам).

“Если слишком сильно чешется, можно выпить антигистаминное внутрь”, – сообщили гродненские медики.

При сильном зуде они посоветовали нанести местный гормональный крем (например, глазную гидрокортизоновую мазь, Адвантан и аналоги). Однако эти средства нельзя применять для детей младше 4 месяцев.

Среди рекомендаций был и необычный способ:

“Прижать укус горячей ложкой: и давление, и высокая температура облегчают зуд (и у этого даже есть биохимическое обоснование)”.

Тем, кто не хочет заморачиваться, медики предложили подстричь ногти и не чесать место укуса. В крайнем случае – помазать “отвлекающим и охлаждающим” кремом с ментолом.