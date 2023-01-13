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Лимон - не лучший источник витамина C. Эндокринолог рассказала чем заменить

Лимон - не лучший источник витамина C. Эндокринолог рассказала чем заменить
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Принято считать, что в лимоне содержится больше всего витамина C. Однако, оказывается, это миф. Его развеяла польский эндокринолог Магдалена Ягелло.

Когда мы простужаемся, то чуть ли не первое, о чем мы думаем, это выпить чай с лимоном или просто съесть этот фрукт.

Но, по словам Ягелло, в других, неочевидных продуктах, намного больше витамина C.

Вот, сколько милиграмм содержится на 100 грамм следующих растений и овощей:

  • шиповник — 840 мг;
  • сушеные листья кориандра — 567 мг;
  • листья петрушки — 307 мг;
  • сироп шиповника — 194 мг;
  • черная смородина — 181 мг;
  • свежая гуава — 176 мг;
  • свежая капуста — 169 мг;
  • перец чили свежий — 166 мг;
  • сладкий красный перец свежий — 163 мг;
  • хрен свежий — 152 мг;
  • брюссельская капуста (осенние) — 140 мг;
  • сладкий желтый перец свежий — 134 мг;
  • огурец — 131 мг;
  • цедра лимона — 129 мг.

Между тем, в самом лимоне всего 49 мг/100 г витамина С. Цветная капуста, клубника, сахарный горошек, киви, томатный сок, апельсин и шпинат превосходят его, сообщила эндокринолог.

Ягелло предложила в зависимости от сезона обогащать свой рацион хорошими источниками витамина С.

«Но хитов тут два, вне зависимости от сезона! Сироп шиповника и красный перец», — добавила она.