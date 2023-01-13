Лимон - не лучший источник витамина C. Эндокринолог рассказала чем заменить

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Опубликовано: 13.01.2023 15:00 , Обновлено: 13.01.2023

Принято считать, что в лимоне содержится больше всего витамина C. Однако, оказывается, это миф. Его развеяла польский эндокринолог Магдалена Ягелло.

Когда мы простужаемся, то чуть ли не первое, о чем мы думаем, это выпить чай с лимоном или просто съесть этот фрукт.

Но, по словам Ягелло, в других, неочевидных продуктах, намного больше витамина C.

Вот, сколько милиграмм содержится на 100 грамм следующих растений и овощей:

шиповник — 840 мг;

сушеные листья кориандра — 567 мг;

листья петрушки — 307 мг;

сироп шиповника — 194 мг;

черная смородина — 181 мг;

свежая гуава — 176 мг;

свежая капуста — 169 мг;

перец чили свежий — 166 мг;

сладкий красный перец свежий — 163 мг;

хрен свежий — 152 мг;

брюссельская капуста (осенние) — 140 мг;

сладкий желтый перец свежий — 134 мг;

огурец — 131 мг;

цедра лимона — 129 мг.

Между тем, в самом лимоне всего 49 мг/100 г витамина С. Цветная капуста, клубника, сахарный горошек, киви, томатный сок, апельсин и шпинат превосходят его, сообщила эндокринолог.

Ягелло предложила в зависимости от сезона обогащать свой рацион хорошими источниками витамина С.

«Но хитов тут два, вне зависимости от сезона! Сироп шиповника и красный перец», — добавила она.