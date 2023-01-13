Лимон - не лучший источник витамина C. Эндокринолог рассказала чем заменить
Принято считать, что в лимоне содержится больше всего витамина C. Однако, оказывается, это миф. Его развеяла польский эндокринолог Магдалена Ягелло.
Когда мы простужаемся, то чуть ли не первое, о чем мы думаем, это выпить чай с лимоном или просто съесть этот фрукт.
Но, по словам Ягелло, в других, неочевидных продуктах, намного больше витамина C.
Вот, сколько милиграмм содержится на 100 грамм следующих растений и овощей:
- шиповник — 840 мг;
- сушеные листья кориандра — 567 мг;
- листья петрушки — 307 мг;
- сироп шиповника — 194 мг;
- черная смородина — 181 мг;
- свежая гуава — 176 мг;
- свежая капуста — 169 мг;
- перец чили свежий — 166 мг;
- сладкий красный перец свежий — 163 мг;
- хрен свежий — 152 мг;
- брюссельская капуста (осенние) — 140 мг;
- сладкий желтый перец свежий — 134 мг;
- огурец — 131 мг;
- цедра лимона — 129 мг.
Между тем, в самом лимоне всего 49 мг/100 г витамина С. Цветная капуста, клубника, сахарный горошек, киви, томатный сок, апельсин и шпинат превосходят его, сообщила эндокринолог.
Ягелло предложила в зависимости от сезона обогащать свой рацион хорошими источниками витамина С.
«Но хитов тут два, вне зависимости от сезона! Сироп шиповника и красный перец», — добавила она.