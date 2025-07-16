Детей с какими диагнозами не возьмут в обычный сад в Беларуси? Минздрав дополнил перечень противопоказаний

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Опубликовано: 16.07.2025 10:15 , Обновлено: 16.07.2025

Министерство здравоохранения внесло изменения в перечни медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения образования. Журналисты Telegraf.news изучили постановление ведомства и узнали, что изменится для родителей детей с особенностями психо-физического развития.

Минздрав скорректировал те самые перечни медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения образования, на которые ориентируются врачи и местные администрации, когда выдают родителям малышей направление в конкретный детский сад. Исходя из состояния здоровья ребёнка, это может быть обычный или санаторный детский сад, спецсад, группа интегрированного обучения или Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). В этом же постановлении прописаны показания, на которые специалисты ориентируются, направляя ребёнка с особенностями психо-физического развития учиться в спецшколы или спецклассы или интеграцию.

Помимо чисто технических правок (из документа исключили упоминание индивидуальных предпринимателей, которым решили запретить работать с дошколятами без лицензии, а также работать с группами в формате репетиторства), в документе, который 16 июля был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, есть и изменения, которые касаются детей с конкретными диагнозами.

Так, в перечне показаний для направления ребёнка в обычный детский сад появился один новый диагноз - атипичный аутизм (F84.1 по Международной статистической классификацией болезней). В предыдущей версии документа в числе психических расстройств, которые не являются противопоказаниями для обычного детского сада, фигурировал лишь диагноз “детский аутизм” (F84), то есть перечень расширили.

Впрочем, как и в случае с детским аутизмом, решение о том, может ли конкретный ребёнок с диагностированным атипичным аутизмом ходить в обычную группу, должна принимать комиссия в государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации на основании индивидуального психолого-медико-педагогического обследования.

Изменил Минздрав и условия зачисления часто болеющих детей в общие группы. Если раньше детей, которые часто и долго болеют острыми респираторными заболеваниями (J00–J06, J10), разрешалось направлять в обычную, а не санаторную группу при условии, что ребёнок за год 4 и более раза остаётся на больничном больше 7 дней, теперь и общую продолжительность болезни, и частоту заболеваний увеличили - до 10 дней и частотой 5 раз за год.

Также ведомство скорректировало перечень показаний и противопоказаний для детей, которых должны направлять в специальную школу. Список пополнился рядом заболеваний, которые в международной классификации обозначаются кодами F84.0–F84.9 и обозначают общие расстройства психологического развития.

Кроме того, в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации теперь могут направлять детей с психическими расстройствами, сопряжёнными с агрессивным поведением с нанесением себе и (или) окружающим повреждений.

[info_b]Подробнее со всеми изменениями можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]