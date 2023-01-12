Что делать, если заболело горло? Доктор Комаровский напомнил о «правиле первой чашки»

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Опубликовано: 12.01.2023 16:42 , Обновлено: 12.01.2023

Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно сделать в первую очередь, если вы проснулись утром и у вас болит горло.

«Правило первой чашки. Если вы проснулись утром и у вас болит горло, или ребенок жалуется на боль в горле, вы пьете чашку чего-то тепленького. Тепленького чая, тепленького молока — вообще любого напитка», — сказал врач.

По его словам, если после выпитой первой чашки боль в горле стала меньше , «это, скорее всего, вирусная инфекция».

А вот если меньше болеть не стало, то необходимо срочно обратиться к врачу, сказал Комаровский. Потому что это может быть ангина.

Ранее медик объяснял, что вирусные инфекции, например, ОРЗ или фарингит, обычно проходят сами по себе. А вот ангина – это стрептококковая инфекция, которую нужно лечить антибиотиками. Отметим, что их должен назначить врач, лучше не заниматься самолечением.