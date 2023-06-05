Telegraf.news
ru

Чем помазать солнечный ожог, если под рукой нет пантенола? Только не сметаной!

Чем помазать солнечный ожог, если под рукой нет пантенола? Только не сметаной!
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Самое главное средство, которое должно быть домашней аптечке летом, это крем, мазь или спрей на основе декспантенола, витамина группы В, который используется для увлажнения и лечения повреждений кожи, в том числе, при лечении солнечных ожогов. Но что делать, если его не оказалось под рукой? Есть несколько простых и эффективных способов, как облегчить боль, если вы сгорели на солнце, и избежать осложнений от солнечных ожогов.

[info_b]Солнечный ожог, по сути, представляет собой воспаление верхних слоев эпидермиса, вызванное воздействием ультрафиолета. Когда кожа не успевает выработать достаточное количество меланина, клетки эпителия отмирают, что проявляется покраснением и раздражением кожных покровов.[/info_b]

Чего категорически нельзя делать, если сгорели на солнце?

Есть несколько вещей, которые специалисты категорически не рекомендуют делать, если вы сгорели на солнце, среди них - очень популярные “бабушкины” методы борьбы с солнечными ожогами:

  • Использовать сметану или кефир - эти молочные продукты брожения могут ухудшить состояние кожи после солнечного ожога и спровоцировать развитие инфекции
  • Использовать густые масла для тела или вазелин - они способствуют нагреванию кожи и самочувствие человека будет только ухудшаться
  • Использовать скрабы или гель для душа с отшелушивающими частицами - так кожные покровы получат ещё больше повреждений
  • Выходить на солнце без защиты поврежденной кожи (необходимо нанести солнцезащитный крем или прикрыть её одеждой)

Какие “бабушкины” методы от солнечных ожогов работают?

Если под рукой не оказалось средства с декспантенолом, можно воспользоваться работающими “бабушкиными” методами.

  • Алое - сок этого лекарственного растения, которое есть в дома многих белорусов, хорошо помогает, снимая боль при солнечных ожогах. Однако, специалисты предупреждают, что чистый концентрированный алоэ нельзя наносить на кожу, если вы раньше никогда этого не делали. У некоторых людей он может вызвать аллергию, поэтому для начал нужно проверить реакцию организма на это растение, а уж затем использовать его как лекарство.
  • Чай - обычный чёрный чай можно использовать для приготовления холодных компрессов. Достаточно просто намочить чистое полотенце в миске с холодным чаем, а затем приложить его к ожогу.
  • Лёд - его специалисты также рекомендуют применять с осторожностью. Прикладывать кубики льда непосредственно к обожжённому участку тела - не лучшая идея. Это будет дополнительным стрессом для кожи. Однако можно завернуть пакет со льдом в полотенце, а уже его - приложить к ожогу на 5-10 минут. Этого будет достаточно для лёгкого обезболивающего эффекта.

Лайфхак от ожогов из TikTok поможет?

Необычным лайфхаком делятся и пользователи интернета. Так, автор одного видео показал свой метод “первой помощи” при солнечных ожогах. Для этого мужчина использует… пену для бритья!

[link href=“https://www.tiktok.com/@ygrekazed?refer=embed” title=“@ygrekazed” target=“_blank” rel=“noopener”] @ygrekazed [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“лайфхаки” target=“_blank” rel=“noopener”] #лайфхаки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5?refer=embed” title=“солнце” target=“_blank” rel=“noopener”] #солнце [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3?refer=embed” title=“ожог” target=“_blank” rel=“noopener”] #ожог [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Teardrop-114052958?refer=embed” title=”♬ Teardrop - Massive Attack” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Teardrop - Massive Attack [/link]

Действительно, средства от ожогов в домашней аптечек может и не оказаться, а вот пена для бритья, наверняка, есть в запасе практически у каждого мужчины. Специалисты подтверждают, что в крайних случаях можно воспользоваться и ей, особенно, если в её составе есть ментол. Он облегчит боль и жжение.

Впрочем, эксперты поясняют, что дело не только в ментоле, но и в большом количестве пузырьков с воздухом и водой, которые и составляют пену для бритья. Испаряясь, эти пузырьки оттягивают тепло обгоревшей кожи, охлаждая её, тем самым снимая облегчая боль.

В любом случае, специалисты предупреждают, что никакой “бабушкин” метод и лайфхак сам по себе не заменит лечение. При сильном солнечном ожоге коже нужен целый спектр восстанавливающих компонентов, кроме того, её обязательно нужно защищать от дальнейшего воздействия солнца, а при повышении температуры, появлении озноба или тошноты без обращения к врачу и вовсе не обойтись.