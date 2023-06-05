Чем помазать солнечный ожог, если под рукой нет пантенола? Только не сметаной!

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Опубликовано: 05.06.2023 14:10 , Обновлено: 05.06.2023

Самое главное средство, которое должно быть домашней аптечке летом, это крем, мазь или спрей на основе декспантенола, витамина группы В, который используется для увлажнения и лечения повреждений кожи, в том числе, при лечении солнечных ожогов. Но что делать, если его не оказалось под рукой? Есть несколько простых и эффективных способов, как облегчить боль, если вы сгорели на солнце, и избежать осложнений от солнечных ожогов.

[info_b]Солнечный ожог, по сути, представляет собой воспаление верхних слоев эпидермиса, вызванное воздействием ультрафиолета. Когда кожа не успевает выработать достаточное количество меланина, клетки эпителия отмирают, что проявляется покраснением и раздражением кожных покровов.[/info_b]

Чего категорически нельзя делать, если сгорели на солнце?

Есть несколько вещей, которые специалисты категорически не рекомендуют делать, если вы сгорели на солнце, среди них - очень популярные “бабушкины” методы борьбы с солнечными ожогами:

Использовать сметану или кефир - эти молочные продукты брожения могут ухудшить состояние кожи после солнечного ожога и спровоцировать развитие инфекции

Использовать густые масла для тела или вазелин - они способствуют нагреванию кожи и самочувствие человека будет только ухудшаться

Использовать скрабы или гель для душа с отшелушивающими частицами - так кожные покровы получат ещё больше повреждений

Выходить на солнце без защиты поврежденной кожи (необходимо нанести солнцезащитный крем или прикрыть её одеждой)

Какие “бабушкины” методы от солнечных ожогов работают?

Если под рукой не оказалось средства с декспантенолом, можно воспользоваться работающими “бабушкиными” методами.

Алое - сок этого лекарственного растения, которое есть в дома многих белорусов, хорошо помогает, снимая боль при солнечных ожогах. Однако, специалисты предупреждают, что чистый концентрированный алоэ нельзя наносить на кожу, если вы раньше никогда этого не делали. У некоторых людей он может вызвать аллергию, поэтому для начал нужно проверить реакцию организма на это растение, а уж затем использовать его как лекарство.

Чай - обычный чёрный чай можно использовать для приготовления холодных компрессов. Достаточно просто намочить чистое полотенце в миске с холодным чаем, а затем приложить его к ожогу.

Лёд - его специалисты также рекомендуют применять с осторожностью. Прикладывать кубики льда непосредственно к обожжённому участку тела - не лучшая идея. Это будет дополнительным стрессом для кожи. Однако можно завернуть пакет со льдом в полотенце, а уже его - приложить к ожогу на 5-10 минут. Этого будет достаточно для лёгкого обезболивающего эффекта.

Лайфхак от ожогов из TikTok поможет?

Необычным лайфхаком делятся и пользователи интернета. Так, автор одного видео показал свой метод “первой помощи” при солнечных ожогах. Для этого мужчина использует… пену для бритья!

Действительно, средства от ожогов в домашней аптечек может и не оказаться, а вот пена для бритья, наверняка, есть в запасе практически у каждого мужчины. Специалисты подтверждают, что в крайних случаях можно воспользоваться и ей, особенно, если в её составе есть ментол. Он облегчит боль и жжение.

Впрочем, эксперты поясняют, что дело не только в ментоле, но и в большом количестве пузырьков с воздухом и водой, которые и составляют пену для бритья. Испаряясь, эти пузырьки оттягивают тепло обгоревшей кожи, охлаждая её, тем самым снимая облегчая боль.

В любом случае, специалисты предупреждают, что никакой “бабушкин” метод и лайфхак сам по себе не заменит лечение. При сильном солнечном ожоге коже нужен целый спектр восстанавливающих компонентов, кроме того, её обязательно нужно защищать от дальнейшего воздействия солнца, а при повышении температуры, появлении озноба или тошноты без обращения к врачу и вовсе не обойтись.