Белорусские кардиохирурги впервые успешно удалили опухоль ещё не родившемуся малышу

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Опубликовано: 08.10.2025 16:08 , Обновлено: 08.10.2025

В Министерстве здравоохранения 8 октября рассказали об уникальной операции по удалению опухоли, которую провели белорусские кардиохирурги ещё 4 месяца назад. Сложность этой операции заключалась в том, что проводить её специалистам республиканского научно-практического центра "Кардиология" пришлось на сердце ещё не родившегося малыша.

Как пояснили в Минздраве, такую операцию в Беларуси проводили впервые. О её результатах решили рассказать уже после того, как малыш появился на свет. В июне 2025 года, когда малышу пришлось пережить своё первое хирургическое вмешательство, ему было всего 23 недели, причём не от роду, а от зачатия.

Для того, чтобы удалить образовавшуюся в его левом предсердии миксому, была проведена высокотехнологичная кардиохирургическая операция в условиях искусственного кровообращения. Несмотря на то, что сама по себе опухоль является доброкачественной, не удалять её было нельзя - она повышает риск тромбоэмболий (инсульт, инфаркт) и нарушения кровотока, что могло привести к печальным последствиям для самого малыша и его 33-летней мамы.

Однако благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды специалистов РНПЦ «Кардиология» и РНПЦ «Мать и дитя» на 23 неделе беременности жизнеугрожающую ситуацию благополучно разрешили. Оперирующим врачом выступал кардиохирург Евгений Костюкович.









По данным Минздрава, операция и послеоперационный период прошли без осложнений и женщина благополучно доносила ребёнка до 38 недель. На прошлой неделе, 2 октября, женщине сделали плановое кесарево сечение и на свет появился здоровый доношенный мальчик массой 3230 г, ростом 52 см и с удовлетворительными показателями по шкале Апгар, а уже сегодня, 8 октября, маму с малышом выписали из больничных стен.





