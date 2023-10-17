«Антидепрессанты не эффективны» - Доктор Комаровский рассказал, как помочь потенциальному самоубийце

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Опубликовано: 17.10.2023 16:33 , Обновлено: 17.10.2023

Известный украинский доктор Евгений Комаровский заявил об "абсолютной неэффективности" антидепрессантов в профилактике суицидов и дал свои рекомендации людям, в окружении которых есть те, чьё поведение вызывает опасения за их жизнь и здоровье. По словам специалиста, остановить потенциального самоубийцу и помочь ему справиться с эмоциональной болью, которую он испытывает, можно при помощи пяти несложных шагов, которые не предусматривают медикаментозного вмешательства.

Комаровский не раз отмечал, что люди часто недооценивают важность профилактики суицидов. По его словам, самоубийство - это четвертая по значимости причина смертности в возрастной группе от 15 до 29 лет.

[info_b]По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2019 год, суицид является одной из главных причин смерти в мире. Ежегодно в результате самоубийств умирает больше людей, чем от ВИЧ, малярии и рака груди. Только за 2019 год в мире 700 тыс. человек покончили с собой, то есть каждая сотая смерть в мире – это результат суицида.[/info_b]

Специалист подчеркнул, что любая попытка самоубийства или иного членовредительства является ключевым фактором риска суицида.

“Если это один раз произошло - будьте бдительны!”, - призвал врач и назвал пять шагов, которые может предпринять любой, заметивший в своём окружении человека из потенциальной группы риска.

1. Спросить

По словам Комаровского, первым делом необходимо спросить у человека, предположительно обдумывающего суицид, зачем он собрался это делать, что именно случилось и подтолкнуло его к этой мысли. Специалист подчеркнул, что учёными доказано, что сам разговор о самоубийстве, обсуждение этой темы не увеличивает риск самоубийства.

“Когда вы открыто на эту тему с человеком говорите, вы не подтолкнёте его к самоубийству. Наоборот, это оказывает профилактическое действие. Это не увеличивает количество самоубийств и суицидальных мыслей”, - заверил врач.

2. Думать о безопасности

Комаровский подчеркнул, что человеку с суицидальными мыслями необходимо максимально ограничить доступ к оружию, ядам, лекарствам - это лишит человека ненужного ему в этой ситуации напоминания о способах лишить себя жизни.

3. Быть рядом

Врач призвал не оставлять человека с суицидальными мыслями один на один со своими проблемами, чтобы у того не было возможности реализовать свои мысли. По его словам, с таким человеком постоянно должен быть рядом кто-то из близких, поэтому при необходимости можно даже организовать “дежурства”, к которым можно привлечь родных и друзей.

4. Сообщить о проблеме профессионалам

Одним из ключевых моментов является поиск профессиональной психологической помощи, заявил Комаровский. Он призвал обращаться на специализированные “горячие линии” и не пренебрегать психотерапией, поскольку никакими лекарствами, особенно, безрецептурными успокоительными предотвратить суицид, по его словам, невозможно.

“Абсолютное большинство антидепрессантов (не говоря уже о всяких пустырниках, валерианочках и так далее) не имеют никакой эффективности в плане профилактики самоубийств. Человеку нужен специалист - психолог и психиатр (это разные специалисты и разные направления лечения)!” - подчеркнул врач.

5. Оставаться на связи

Не менее важным, по словам врача, является последний шаг - оставаться на связи с несостоявшимся самоубийцей. Даже если попытку суицида удалось предотвратить, человеку стало легче и он получил профессиональную помощь, например, в больничном стационаре, оставлять его один на один со своими мыслями нельзя, подчеркнул Комаровский. В идеале, по словам специалиста, организовать профессиональный патронаж, чтобы специалисты регулярно проверяли, как себя чувствует их подопечный, разговаривали с ним, чтобы не допустить рецидива.

“Предотвращение самоубийства - это совместная работа. И семьи, и сослуживцев, и волонтёров, и государства, и психологов, и психиатров”, - резюмировал Комаровский.