Зять Трампа и советник Уиткофф отменили встречу с Зеленским

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Опубликовано: 03.12.2025 12:02 , Обновлено: 03.12.2025

Советник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе, сообщил журналист Euronews Алекс Рафоглу.

“Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер обещали отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с Путиным”, - рассказал корреспондент.

Ранее издание Axios сообщало, что переговоры с президентом Украины было намечены сразу после визита в Москву. Однако самолет Уиткоффа, по всей видимости, в Европе не садился и направился сразу в США.

Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер около пяти часов говорили с президентом России Владимиром Путиным в Кремле во вторник, чтобы попытаться убедить его поддержать обновленный мирный план США по Украине.

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил журналистам после завершения встречи, что она была “полезной, конструктивной и содержательной”. Однако подтвердил, что компромисс пока не достигнут.