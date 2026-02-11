Жизнь остановилась. Что происходит на Кубе после угроз Трампа

Опубликовано: 11.02.2026 22:12 , Обновлено: 11.02.2026

Почти сразу после Венесуэлы президент США Дональд Трамп взялся за остров Свободы в Карибском море. Однако глава Белого дома не стал устраивать военные операции, лишь заблокировав поставки нефти на Кубу.

В своем указе от 29 января Дональд Трамп назвал Кубу «чрезвычайной и исключительной угрозой». Американский президент пригрозил ввести пошлины на страны, пытающиеся поставлять нефть на остров. В результате Куба получила последнюю партию нефти 9 января из Мексики.

Венесуэла, которая была основным поставщиком нефти на остров и продавала Гаване ее со значительной скидкой, прекратила это делать после того, как американские спецназовцы захватили президента Николаса Мадуро 3 января в Каракасе прямо в его резиденции. А кубинские спецслужбы, которые обеспечивали ему защиту и помогали удерживать власть, не смогли сорвать операцию США.

В результате Гавана уже месяц не получает нефть, а ее собственные запасы практически исчерпаны. По данным The Wall Street Journal, повседневная жизнь на острове практически остановилась. Власти ввели сокращенный рабочий день, ограничили работу школ и вузов.

Но это может и не помочь. Коллапс может усугубить продолжающийся экономический кризис в стране — около 90% кубинцев уже давно живут в нищете. Более 70% кубинцев в опросе общественного мнения назвали основными своими проблемами нехватку продовольствия и постоянные отключения электроэнергии, которые в некоторых регионах могут длиться 18 часов и более в сутки. И это было до введения блокады США.

По словам одного из жителей, сейчас парализованы почти все секторы экономики. На улицах городов не увидеть автомобили, дома большую часть дня остаются без электричества, а туристическая отрасль — важнейшая отрасль экономики — полностью парализована. На остров отменили рейсы многие авиакомпании, так как власти Кубы предупредили, что заправлять самолеты попросту нечем.

А тут еще популярные отели, страдающие от постоянных перебоев с электроснабжением, начали закрываться, попросив туристов переселиться в другие места

Проблемы затронули туристов из дружественной Кубе России. В настоящее время на острове застряли более 4000 российских граждан.

«Аэрофлот» сократил количество рейсов и начал вывоз туристов. Его самолеты прибывают пустыми из-за необходимости экономить топливо: с 10 февраля по 11 марта иностранные самолеты больше не будут заправляться в международных аэропортах Кубы.

Не все страны в регионе согласны с блокадой, которую устроил Трамп. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала действия США «крайне несправедливыми».

«Нельзя так душить страну. У них нет топлива ни для больниц, ни для школ», — заявила она.

Тем временем Госдепартамент США выделил 6 миллионов долларов (21 миллион злотых по текущему курсу) на гуманитарную помощь Кубе. Груз будет включать консервированный тунец, рис, фасоль, макароны и солнечные батареи для зарядки телефонов.

По прогнозам экспертов, запасы нефти на Кубе полностью исчерпаются самое позднее к апрелю. Что будет потом, никто не знает.