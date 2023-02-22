Жителей Подмосковья и Уфы по радио предупредили о ракетной угрозе
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Жители Подмосковья, Уфы, Казани и других городов России утром 22 февраля услышали по радио предупреждение об угрозе ракетного удара и объявление воздушной тревоги.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza и опубликовал видео.
«Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога. Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара», — слышно по радио.
По информации тг-канала, сигнал звучал по радио в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье.
Там предположили, что «кто-то взломал частоту радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».
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Власти России произошедшее не комментировали.