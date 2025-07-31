Жилые кварталы Киева подверглись массированной воздушной атаке – уже шесть погибших

🎥 Видео

Опубликовано: 31.07.2025 08:32 , Обновлено: 31.07.2025

Украинская столица стала целью массированной воздушной атаки в ночь с 30 на 31 июля. Под ударом оказались главным образом жилые кварталы Киева, в результате чего пострадали многие многоэтажные дома, в одном из них обрушился целый подъезд. На данный момент известно уже о шести погибших и десятках пострадавших.

По данным Telegram-канала интернет-газеты “Страна”, в результате ночной атаки пострадали несколько районов Киева. Местные жители сообщали о взрывах, источником которых, предположительно, были баллистические ракеты. Также удары наносились дронами, из-за которых в нескольких нежилых и административных зданиях (таких как школа и детский сад в Голосеевском районе и детской поликлинике в Шевченковском районе) повыбивало окна, зафиксированы иные повреждения. Кое-где ночью вспыхнули пожары.













Сильнее других пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе. Там в результате удара обрушился целый подъезд, похоронив под собой как минимум четверых жителей (спасательная операция ещё продолжается и, по данным военной администрации, под завалами ещё могут оставаться люди).











Фото: МВД Украины

























Ещё двое погибших - в Соломенском районе. Там, по данным украинских СМИ, также были повреждены квартиры в нескольких домах, горели автомобили, а также зафиксированы разрушения на объектах нежилой застройки.

По данным, озвученным мэром Киева Виталий Кличко, в списке пострадавших сейчас числится 48 человек, 29 из них госпитализированы. Также сообщается, что среди шести погибших оказался шестилетний мальчик.

Как следует из данных украинских мониторинговых групп, основное направление атакующих дронов и ракет этой ночью был Киев.

Информацию о точном количестве дронов и ракет, участвовавших в ночной атаке, украинские военные пока не опубликовали.

В Минобороны России массированную атаку на украинскую столицу никак не комментировали. При этом ведомство опубликовало традиционную сводку о сбитых за ночь беспилотниках над территорией своей страны:

11 – над территорией Волгоградской области,

по 5 – над территорией Воронежской и Белгородской областей,

по 2 – над территорией Тамбовской и Ростовской областей.

Также сообщается о семи дронах, сбитых над Крымом.