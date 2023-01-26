Железный купол? В Киеве отчитались о сбитии всех российских ракет

Опубликовано: 26.01.2023 13:36 , Обновлено: 26.01.2023

Власти Киева 26 января сообщили, что силы ПВО сбили все российские ракеты, которые вошли в воздушное пространство столицы.

По информации главы городской военной администрации Киева Сергея Попко, их было 20, разного типа.

Однако без жертв не обошлось. В Голосеевском районе украинской столицы погиб 55-летний мужчина, еще двое людей ранено.

Какими именно средствами противовоздушной обороны сбивали ракеты — неизвестно. Возможно, у украинцев появился свой «Железный купол».

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«Железный купол» — тактическая система противоракетной обороны, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

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Хотя еще летом 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников назвал «Железный купол» неподходящим для Украины, так как он не способен защитить от крылатых и баллистических ракет.

Тогда он сказал, что Украине нужно развивать собственную систему противоракетной обороны «или получать, в том числе, от наших партнеров».