"Жду мемы" - Канцлер Германии опубликовал свое новое фото

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Опубликовано: 04.09.2023 13:37 , Обновлено: 04.09.2023

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал свое фото после полученной травмы во время пробежки в субботу. "Ждём мемы", - подписал он изображение себя с повязкой, очень похожей на пиратскую, на глазу.

“Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть!”, - добавил глава немецкого правительства.

Как сообщает газета Bild, канцлер Германии споткнулся и не смог удержаться, поэтому упал лицом вниз. Говорят, что у Шольца сильно опух правый глаз. Впрочем, главу правительства Германии осмотрел врач, который не обнаружил серьезных травм.

На лице Шольца можно так же заметить синяки, признался официальный представитель правительства германии Штеффен Хебестрейт. Из-за травмы встречи канцлера в Гессене, намеченные на воскресенье были отменены.

Немецкая пресса не заставила себя ждать. “Немного «Пиратов Карибского моря» в Канцелярии: после несчастного случая на пробежке Олаф Шольц появляется с повязкой на глазу. Канцлер явно готов к ожидаемой реакции”, - сыронизировало издание Spiegel.

На сайте его партии СПД говорится, что Шольц часто занимается бегом, примерно три раза в неделю вместе со своей женой Бриттой Эрнст. По словам Шольца, он также увлекается греблей и время от времени катается с женой на велосипеде. Однако сам он признает, что открыл для себя прелести спорта довольно поздно: «В школьные годы я ненавидел спорт, сегодня бегаю как можно больше».

В 2021 году во время предвыборной кампании Шольц заявил в программе «Бриджит в прямом эфире», что именно жена убедила его баллотироваться, когда ему было около 40 лет. «Она сказала, что мне нужно что-то сделать, и так продолжаться не может».

Олаф Шольц рассказал, что он не использует никаких устройств для измерения пульса или скорости и не слушает музыку. «На самом деле, я тоже не слишком много думаю о вещах», — сказал он, добавив, что во время бега он чувствует себя очень хорошо и получает от этого удовольствие.