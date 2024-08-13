Землетрясение в Лос-Анджелесе попало на видео в прямом эфире
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Камеры запечатлели момент землетрясения в Лос-Анджелесе. Землетрясение магнитудой 5 ощущалось на большей территории южной Калифорнии.
Сам город оказался в эпицентре землетрясения магнитудой 4,7. Подземные толчки произошли недалеко от района Хайленд-Парк, в нескольких километрах к северу от центра Лос-Анджелеса.
По словам представителей Калифорнийского технологического института, вероятность повторного толчка магнитудой 5,0 или выше в течение следующей недели составляет менее 10%.
По данным Геологической службы США, землетрясению в понедельник предшествовали предчувствующие толчки за последние 24 часа - магнитудой 1,7 и 1,3.
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