Зеленский заявил об ударе крылатыми ракетами по гражданскому американскому предприятию в Украине

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Опубликовано: 21.08.2025 11:30 , Обновлено: 21.08.2025

В ночь с 20 на 21 августа территория Украины подверглась массированному удару с воздуха. По данным Воздушных сил ВСУ, в общей сложности по территории страны было выпущено 614 воздушных снарядов - беспилотников и ракет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под ударом оказалось одно из гражданских предприятий американских инвесторов.

По данным ВСУ, всего в ночной атаке было задействовано 614 воздушных снарядов:

574 беспилотников типа Shahed ,

4 аэробаллистических ракеты Х-47М2 “Кинжал”,

2 ракеты “Инскандер-М/KN-23”,

19 крылатых ракет Х-101,

14 крылатых ракет “Калибр”,

и ещё одна ракета неустановленного типа.

Силам обороны Украины не удалось сбить или подавить в общей сложности 28 дронов и 9 ракет, в результате чего в различных частях страны зафиксированы серьёзные повреждения, в том числе, гражданских и промышленных объектов. В их числе - завод электроники Flex в городе Мукачево в Закарпатье. По данным украинских СМИ, это одно из крупнейших заводов электроники в стране Flex, где только в апреле этого года завершили масштабную реконструкцию. По информации из открытых источников, 99,88% акций компании принадлежит венской дочерней компании Flex Ltd. В штате завода числится порядка 2,5 тысяч рабочих.

После удара по заводу (по предварительным данным, по территории предприятия ударили два ракеты) на производстве вспыхнул пожар, из-за чего город затянуло густым дымом. Глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий предупредил местных жителей, что продукты горения, разносимые ветром с пожара, который пока не могут взять под контроль, могут быть опасны для органов дыхания. В связи с этим людей попросили не открывать окна и двери и без необходимости не покидать дома.

По данным городской администрации, в результате ночной атаки в городе насчитывается уже 15 пострадавших.

Ночной удар по Закарпатью прокомментировал и глава государства.

“Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие обычные бытовые вещи, как кофемашины”, - заявил Зеленский, опубликовав фото украинских спасателей.





































Об ударе по “крупному американскому производству электроники” также сообщил и глава украинского МИДа Андрей Сибига. По его словам, ракетный удар привёл к “серьёзному ущербу и жертвам” на “полностью гражданском объекте”, который, по его словам, “не имел никакого отношения к обороне или военным”.

По информации районной военной администрации, ещё один промышленный объект пострадал во Львове. Всего в городе по итогам ночной атаки в сводках трое раненых и один погибший.

В России ночной удар по Украине официально не комментировали. Утром Минобороны лишь отчиталось о ликвидации нескольких десятков беспилотников за ночь и утро 21 августа.

По данным властей Воронежской области, где, согласно сводке Минобороны, за ночь сбили 7 дронов, были зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре, из-за чего часть региона осталась без света и временно останавливалось движение поездов.