Зеленский заявил, что «всегда готов к выборам». За кого проголосуют украинцы?

Опубликовано: 09.12.2025 20:35 , Обновлено: 09.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв кандидата в президенты США Дональда Трампа провести выборы в Украине. «Всегда готов к выборам», — заявил Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что Украине пора провести выборы, поскольку «в какой-то момент это уже не демократия».

За кого проголосуют украинцы?

В Украине периодически проводятся опросы общественного мнения. Согласно последнему исследованию компании Info Sapiens, опубликованному 9 декабря, за Владимира Зеленского на будущих президентских выборах проголосовали бы 20,3% украинцев.

На втором месте оказался экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с 19,1% (на 3% больше, чем в октябрьском опросе).

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов занял третье место с поддержкой 5,1%. Ещё 23,6% опрошенных либо не определились, либо отказались отвечать.

При этом ни Залужный, ни Буданов пока не объявляли о планах баллотироваться.

В сентябре 2024 года Зеленский в интервью журналисту Бараку Равиду (The Axios Show) заявил, что не намерен руководить страной в мирное время. Он обещал инициировать через парламент проведение выборов после достижения перемирия.

«Моя цель — закончить войну», а не продолжать занимать этот пост, — сказал президент, добавив, что будет «готов» уйти в отставку.