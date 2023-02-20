Зеленский заявил, что Макрон "напрасно тратит время"

Опубликовано: 20.02.2023 10:56 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в том, что он напрасно тратит время на попытки любого рода диалога с властями России.

Такое заявление Зеленский сделал в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera в воскресенье. Он напомнил недавние слова Макрона о том, что Россия должна быть “побеждена, но не раздавлена” и что конфликт в Украине должен быть урегулирован путем переговоров.

“Это будет бесполезный диалог. На самом деле Макрон напрасно тратит свое время. Я пришел к выводу, что мы не в состоянии изменить отношение России”, - признался Владимир Зеленский.

В пятницу Эммануэль Макрон призвал союзников усилить военную поддержку Украины. Но он также сказал в интервью Journal du Dimanche, что не верит в “смену режима в России”, что шансов на демократическое решение внутри российского гражданского общества мало и нет альтернативы возвращению Путина за стол переговоров.

Макрон подвергся критике со стороны некоторых союзников по НАТО за то, что выступил с неоднозначными заявлениями относительно политики ЕС в отношении войны между Украиной и Россией.

В воскресенье Зеленский созвонился с Макроном. Лидеры Франции и Украины обсудили стратегии, включая совместные решения, которые, по словам Зеленского, должны быть приняты в преддверии первой годовщины российского вторжения на этой неделе.

Ранее перед внезапным визитом в Париж в этом месяце Зеленский сказал, что более жесткая позиция президента Франции в отношении России в последние месяцы показала, что он сильно изменился за последний год.