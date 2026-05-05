Зеленский ввёл режим тишины перед объявленным Москвой перемирием на 9 мая

Опубликовано: 05.05.2026 08:25 , Обновлено: 05.05.2026

Министерство обороны России объявило о перемирии на украинском фронте в честь 9 мая - Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такое заявление появилось в официальном Telegram-канале российского военного ведомства. Украинское руководство прокомментировало эту новость, заявив, что официального обращения от Москвы относительно грядущего перемирия не получало и поставило свои условия для временного прекращения огня.

В официальном канале российского Минобороны сообщили, что решение о перемирии принял их верховный главнокомандующий - Владимир Путин. Перемирие объявлено на два дня - 8 и 9 мая 2026 года.

В ведомстве заявили, что рассчитывают на то, что украинская сторона “последует этому примеру”, а также раскритиковали заявления украинского президента Владимира Зеленского на европейском саммите в Ереване. Тот, комментируя решение Москвы в этом году отказаться от парада военной техники на Красной площади, объяснил это тем, что Россия впервые “за много-много лет не может позволить себе военную технику”.

“Они боятся, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они не сильны. Поэтому мы должны продолжать оказывать на них давление с помощью санкций”, — заявил в своём выступлении Зеленский.

В российском Минобороны усмотрели в его словах “угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая” и заявили, что Вооруженные Силы России предпримут “все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий”, а в случае попыток срыва празднования 81-й годовщины Победы со стороны ВСУ пригрозили “ответным, массированным ракетным ударом по центру Киева”.

“Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город”, - заявили в Минобороны.

Комментируя это заявление, Зеленский в своём Telegram-канале отметил, что на сегодняшний день официального обращения к Киеву относительно способа прекращения боевых действий на время празднования 9 мая не поступало.

“Мы считаем, что человеческая жизнь несравненно ценнее «празднования» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем режим тишины, начинающийся в 00:00 ночи с 5 на 6 мая. В период, предшествующий этому моменту, вполне реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать аналогично, начиная с указанного момента”, - заявил Зеленский.

Он потребовал от российского руководства “предпринять реальные шаги для прекращения войны, если Министерство обороны России считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины”.