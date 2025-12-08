Зеленский встретился со Стармером, Макроном и Мерцем, чтобы обсудить «деликатные вопросы»

Опубликовано: 08.12.2025 19:07 , Обновлено: 08.12.2025

Президент Франции Макрон и канцлер Германии Мерц покинули резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Там прошла встреча глав четырёх стран, в том числе Украины.

Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц вышли из здания вместе для группового фото. Они отказались отвечать на какие-либо вопросы журналистов.

Затем Стармер и Зеленский направились обратно в резиденцию для дальнейших переговоров тет-а-тет, в то время как Макрон и Мерц пешком покинули Даунинг-стрит.

Источник в Елисейском дворце сообщил журналистам, что сегодняшняя встреча в Лондоне «позволила продолжить совместную работу» над мирным планом США и над тем, что Европа может предложить за столом мирных переговоров.

Открывая переговоры, премьер Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости справедливого и прочного мирного урегулирования в Украине.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил Стармера за организацию встречи. Он сказал, что это важный момент для обсуждения всех «деликатных» вопросов. При этом глава Украины признался, что есть вещи, с которыми «мы не можем справиться без американцев… мы не можем справиться без Европы».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, признался, что «скептически относится» к «некоторым деталям, содержащимся в документах с американской стороны», и заявил, что именно об этом он хочет поговорить с коллегами.

Чем закончились переговоры, пока неизвестно.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики, обсуждающие мирное предложение США, пока не достигли соглашения по территориальному вопросу на Донбассе.

Президент Украины заявил, что отдельные пункты предложения США требуют дальнейшего обсуждения по ряду «чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности и ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

«Есть разные взгляды на США, Россию и Украину, но у нас нет единого взгляда на Донбасс», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg News.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он «немного разочарован» тем, что Зеленский не ознакомился с предложением, и считает, что президент Украины не готов его подписать.

Один из наиболее спорных вопросов в первоначальном мирном плане США из 28 пунктов касался территориальных уступок Украины России, включая весь Крым, Луганск и Донецк.