Зеленский встретился с Папой Римским

Опубликовано: 09.12.2025 13:46 , Обновлено: 09.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во время своего вояжа по Европе с Папой Римским Львом. Согласно сообщению Ватикана, монарх Ватикана и презиеднт Украины обсудили ход мирных переговоров и войны.

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV помахали журналистам во время их встречи в Кастель Гандольфо.

Папа Лев “подтвердил необходимость продолжения диалога и выразил свое настоятельное желание, чтобы нынешние дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру”, - говорится в заявлении.

Главы двух стран также обсудили “вопросы военнопленных и необходимость обеспечения возвращения украинских детей в их семьи”, - говорится в сообщении.

Позже сегодня Владимир Зеленский планирует встретится с премьером Италии Мелони. Это произойдет в рамках тура по странам Европы в поисках поддержки позиции Киева в мирных переговорах.

Официальные лица США утверждают, что они находятся на завершающей стадии достижения соглашения, но нет никаких признаков того, что Украина или Россия готовы подписать существующее рамочное соглашение, разработанное командой Трампа.

Одним из препятствий является требование России, чтобы Украина отказалась от значительных территорий в обмен на мир, но Зеленский заявил, что Киев не имеет на это ни юридического, ни морального права.

“Россия настаивает на том, чтобы мы отдали территории, но мы не хотим ни от чего отказываться, - заявил Зеленский на пресс-конференции. - Существуют сложные проблемы, связанные с территориями, и до сих пор не было достигнуто компромисса”.