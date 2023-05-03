Зеленский внезапно улетел в Финляндию

Опубликовано: 03.05.2023 12:09 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские и финские СМИ сообщили, что президент Украины неожиданно прибыл 3 мая в граничащую с Россией Финляндию. Странуч которая совсем недавно стала новым членом НАТО.

Там запланирована его встреча с главами правительств стран Северной Европы - подтвердили в канцелярия финского президента визит высокопоставленного гостя их Украины.

В Офисе президента Украины пока комментариев не было. Как обычно, информация о поездке президента Владимира Зеленского за границу появилась уже по факту из соображениий безопасности, сообщило финское издание yle.

Зеленский намерен провести пресс-конференцию вместе с президентом Саули Ниинистё около 1 часа дня по местному времени и еще одну - вечером вместе с премьер-министрами Северных стран.

На прошлой неделе офис Ниинистё объявил, что пригласил премьер-министров Северных стран посетить Хельсинки в среду, 3 мая. Но про визит президента Украины не сообщал.

Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинистё приезжал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в январе 2023 года. Тогда он пообещал, что Финляндия поможет ВСУ с танками.

“Взять один танк здесь, один там - этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы обсуждаем возможность выстроить такое подразделение и мы рассматриваем разные варианты со стороны Финляндии (об участии в танковой коалиции - ред.)”, - сказал финский президент.

Также он пообещал помочь с обучением украинских солдат по стандартам НАТО.