Зеленский уволил пятого по влиятельности в Украине чиновника

Опубликовано: 24.01.2023 11:44 , Обновлено: 04.07.2024

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку со своего поста, говорится в заявлении, опубликованном во вторник в его официальном аккаунте в Telegram. Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении.

В своем заявлении Тимошенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, глав областных военных администраций и мэров, а также своих жену и сына.

[info_b]Кирилл Тимошенко занимает 5-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус». [/info_b]

Офис Зеленского подтвердил отставку Тимошенко во вторник, на следующий день после того, как президент дал понять, что в украинском правительстве произойдут “кадровые изменения”, не называя конкретных людей.

“Есть также кадровые решения — некоторые сегодня, некоторые будут приняты завтра — в отношении руководителей различных уровней в правительственных министерствах и других центральных государственных учреждениях, в регионах и в правоохранительной системе”, - сказал Зеленский во время своего ночного обращения.

Как сообщают СМИ, Тимошенко на посту предполагается заменить главой военной администрации Киевской области Алексеем Кулебой. “Украинская правда” сообщает, что со своих постов в ближайшее время также уйдут главы военных администраций Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Скандалы с Тимошенко

Ранее Кирилл Тимошенко попал в скандал, когда в СМИ опубликовали кадры, как он ездил в личных целях на внедорожнике Chevrolet Tahoe, который General Motors предоставила Украине для перевозки граждан из зоны военных действий и гуманитарных миссий.

В свою очередь, внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко обвинил в сентябре 3022 года главу ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко и руководителя фракции СН Давида Арахамию в причастности к перепродаже гуманитарной помощи в Запорожье в сети магазинов АТБ и «Сильпо».

В декабре 2022 года «Украинская правда» опубликовала информацию, что Кирилл Тимошенко ездил на автомобиле Porsche Taycan 2021 года, стоимостью $100 000. После публикации Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины начало проверку.

«Было понятно, что Кирилл заигрался и такое поведение не нравится ни руководству ОП, ни международным партнёрам», — передает слова одного из депутатов Верховной рады Украины украинский Forbes.

Ещё до войны Кирилл Тимошенко, отвечал за «Большое строительство», объявленное Владимиром Зеленским. Эта программа предполагала ремонт и возведение новых дорог по всей Украине. Как следствие, распределение госсредств часто попадало в сферу внимания СМИ.

Уже после начала вторжения России Кирилл Тимошенко отвечал за восстановление территорий, освобождённых от россиян. Однако, по данным украинских СМИ, вызвал недовольство среди зарубежных доноров. Незадолго до увольнения Тимошенко (22 января) экс-премьер Великобритании Борис Джонсон посетил Бучу и другие пригороды Киева и остался, по данным украинских источников, недоволен увиденными темпами восстановительных работ.