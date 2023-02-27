Зеленский уволил командующего объединенных сил в Донбассе

Опубликовано: 27.02.2023 08:21 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего операцией объединенный сил в Донбассе Эдуарда Москалева.

Документ опубликовали на сайте украинского президента.

Москалев — генерал-майор Вооруженных сил Украины. Известно, что он командовал объединенными силами с 15 марта 2022 года.

Ранее, в марте 2022 года, Зеленский награждал Москалева орденом Богдана Хмельницкого II степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Причины увольнения не называются. К слову, в последние недели украинский президент не раз называл «трудной» военную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.