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Зеленский уволил командующего объединенных сил в Донбассе

Зеленский уволил командующего объединенных сил в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего операцией объединенный сил в Донбассе Эдуарда Москалева.

Документ опубликовали на сайте украинского президента.

Москалев — генерал-майор Вооруженных сил Украины.  Известно, что он командовал объединенными силами с 15 марта 2022 года.

Ранее, в марте 2022 года, Зеленский награждал Москалева орденом Богдана Хмельницкого II степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Причины увольнения не называются. К слову, в последние недели украинский президент не раз называл «трудной» военную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

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