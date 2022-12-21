Зеленский рассказал, зачем прилетел в США во время войны

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Опубликовано: 21.12.2022 21:26 , Обновлено: 04.07.2024

В сети появились первые фото после приземления в Вашингтоне американского самолёта, в котором прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, зачем вообще устроил такое сложное в плане безопасности путешествие через океан.

“Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки», - написал Владимир Зеленский.

Американские СМИ пишут, что после визита в США, который продлится меньше дня, Зеленский может не вернуться сразу в Украину. Возможно, у него в планах - посетить Великобританию, а также, Францию и Германию. Об этом заявили в новостном отдела американской телерадиокомпании CBS, который ведет трансляцию визита президента Украины.