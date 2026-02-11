Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным в Минске

Опубликовано: 11.02.2026 21:10 , Обновлено: 11.02.2026

Президент Украины решил ещё раз расставить точки над «і»: готов ли он встретиться с президентом России в Москве или Минске. По словам Владимира Зеленского, в этом вопросе он склонен согласиться на предложение США.

«Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддержать предложения США, Америки, встречаться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной стране – любых государств, кроме РФ и Беларуси», – заявил Владимир Зеленский.

Что касается Беларуси, то глава Украины назвал власти страны союзниками Москвы.

Напомним, что ранее в Кремле заявили, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. 28 января помощник президента РФ (Российской Федерации) Юрий Ушаков пообещал, что РФ гарантирует Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет в Москву для встречи с Путиным.

В ответ президент Украины позвал президента России в Киев.