Зеленский признался, что уже не живёт в бункере

Опубликовано: 23.02.2026 12:48 , Обновлено: 23.02.2026

Президент Украины дал интервью агентству AFP, в котором признался, что жил в бункере только первые два года войны. Но заявил, что даже тогда ходил на работу в Офис президента, который находится на поверхности.

Вы в бункере живёте или не только? - спросил журналист.

Сейчас нет, я больше не живу в бункере. Я жил два года в бункере. Ну, как я жил? Я два года жил там, но я работал тут, - заявил Зеленский, показав на зал в Офисе президента, в котором проходило интервью.

Я ж каждый день, с первого дня войны [ходил сюда на работу]. Знаете, что нас всех не загнать в бункер. Это главная позиция. Да, идти на ночь туда, сидеть в бункере… но возвращаться всё равно нужно сюда, выходить, - рассказал президент Украины.

А вы ещё туда ходите, когда тревога?

Нет, сейчас не хожу. Охрана кричит на меня, что это за пример для людей. Я соглашусь. Я ночью иду. Я согласен, что это неправильно, - заявил Зеленский.

Президент Украины пообещал, что покажет, где жил, работал и воевал, — бункер. Мне кажется, что это правильно — показать.