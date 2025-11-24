Зеленский приказал обвинить в госизмене своего ближайшего соратника — УкрСМИ

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 24.11.2025 16:02 , Обновлено: 24.11.2025

Сразу два украинских издания — "Украинская правда" и "Страна.ua" — сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ СБУ обвинить в госизмене главу фракции своей партии "Слуга народа" Давида Арахамию.

По данным изданий, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк не поддержал этот приказ.

[inf]Официально украинские власти данную информацию не комментировали. [/inf]

По информации украинских СМИ, идея выдвинуть обвинение в Офисе Зеленского возникла из-за кризиса в связи с расследованием коррупции в ближайшем окружении президента. Из-за скандала в Верховной Раде Украины негласно потребовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака. В ответ на бунт пропрезидентской фракции Зеленский решил ответить арестом ее главы.

Издания пишут, что глава ОП Андрей Ермак, на которого давила часть парламентского большинства из-за коррупционного скандала, якобы смог убедить Зеленского переложить ответственность на депутатов. Главная роль «политического диверсанта и предателя» в этой схеме была отведена Арахамии.

Его планировали обвинить в госизмене, среди прочего, за поддержание контактов с доверенным лицом Владимира Путина Романом Абрамовичем еще со времен первых переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Однако, как утверждают источники, «ни руководитель СБУ Малюк, ни даже “полностью свой” генпрокурор Андрей Кравченко играть в подобную историю не проявили ни малейшего азарта». Эта позиция сохранилась, несмотря на угрозы отставок и реальную подготовку к их осуществлению.

Отказ руководителей силовых ведомств стал серьезной проблемой для Офиса президента, поскольку сорвал возможную стратегию привлечения СБУ для контратаки на антикоррупционные структуры, такие как НАБУ.

Ситуацию усложнил также тот факт, что, согласно Конституции Украины, для увольнения как Малюка, так и Кравченко требуется согласие Верховной Рады. Благодаря влиянию Арахамии в парламенте, такое решение вряд ли будет поддержано.

Напомним, что НАБУ объявило о выдвижении обвинений группе бизнесменов и чиновников во главе с Тимуром Миндичем (другом и совладельцем общего бизнеса Зеленского). Речь идёт о коррупционных схемах на общую сумму в 100 млн долларов.