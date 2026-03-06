Зеленский пригрозил Орбану украинскими военными: "Пусть они позвонят ему"

Опубликовано: 06.03.2026 08:11 , Обновлено: 06.03.2026

Зеленский и Орбан обменялись резкими посланиями и даже угрозами. Так, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать одобрение кредита ЕС (Европейского союза) в размере 90 миллиардов евро. Причем сделал это в весьма грубой форме, которую в Будапеште посчитали неприемлемой как представители власти, так и оппозиции.

«Мы надеемся, что ни один человек в Европейском Союзе не заблокирует 90 миллиардов евро, или первый транш этих 90 миллиардов, и что украинские солдаты получат оружие. В противном случае мы передадим адрес этого человека военным, нашим ребятам, пусть они позвонят ему и поговорят с ним на своем языке», – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг после рабочей встречи с премьер-министром Юлией Свириденко и членами правительства.

Это произошло после того, как Орбан в видеоролике, посвященном «нефтяной блокаде», заявил: «Мы победим, и мы победим силой».

«Компромиссов не будет. Мы их победим. Мы прорвем нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев возобновить поставки. Не путем сделки, не путем соглашения, не путем компромисса, а силой. Мы победим, и мы победим силой», – сказал Орбан в видеоролике, добавив, что у него есть для этого политические и экономические инструменты.

На обострение отреагировал и глава оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, у которого, согласно последним опросам, есть все шансы стать следующим премьером Венгрии.

«Если новости правдивы, то президент Украины угрожал премьер-министру Виктору Орбану. Позвольте мне внести ясность: ни один иностранный государственный лидер не может угрожать венгру», – заявил Петер Мадьяр в четверг. Он призвал Зеленского «прояснить свои слова» и, если он действительно это сказал, отказаться от них.

Он также заявил, что руководство Европейского союза «прекратит все отношения с Украиной до тех пор, пока президент Зеленский не прояснит свои слова и не принесет извинения Венгрии за свое заявление».

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трубопровод «Дружба», поврежденный в январе, будет технически введен в эксплуатацию примерно через полтора месяца.

«Честно говоря, я бы не стал восстанавливать (трубопровод «Дружба»). Это моя позиция. Я донес ее до европейских лидеров и тех, кто мне об этом звонил, потому что это российская нефть», – сказал Зеленский в беседе с журналистами.

Президент добавил, что Украина ожидает официального запроса от Венгрии и стран ЕС о предоставлении разрушенной инфраструктуры для осмотра, сообщает United24 Media.

Поставки по трубопроводу «Дружба» были нарушены 27 января после российской атаки на насосную станцию вблизи города Броды. В ответ Венгрия и Словакия приостановили поставки дизельного топлива в Украину. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заблокирует финансирование ЕС Украине, если работы по ремонту трубопровода не возобновятся.