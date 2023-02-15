Зеленский пригласил Байдена посетить Киев на следующей неделе

Опубликовано: 15.02.2023 18:36 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в среду, что отправил приглашение президенту США Джо Байдену посетить Украину. Тот планирует на следующей неделе посетить Польшу.

На вопрос журналиста CNN, планирует ли он встретиться с американским президентом в ближайшее время, Зеленский ответил: “Президент Байден и я время от времени встречаемся. Вы знаете, что мы пригласили президента. Я думаю, он будет рад посетить Украину, если у него будет такая возможность. Это было бы важным сигналом для поддержки нашей нации”.

“Тем не менее, сегодня существуют различные средства связи с президентом Соединенных Штатов, - добавил Зеленский. - Мы благодарны им за их огромную помощь”.

Президент США планирует посетить Польшу на следующей неделе, чтобы отметить годовщину вторжения России в Украину. В Белом доме заявили, что он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и “другими лидерами региона”. Байден выступит со специальной речью.