Зеленский приехал в Польшу на "железнодорожном лимузине". Что внутри?

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Опубликовано: 05.04.2023 15:13 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу на поезде, который СМИ назвали «настоящим железнодорожным лимузином». Появились фотографии, как выглядит транспорт.

Польское издание Fakt отметило, что железнодорожный вагон Зеленского «роскошный», «и хотя снаружи универсал ничем не отличается от сотен подобных, внутри он удивляет и специально приспособлен для перевозки VIP-персон».

В поезде, сообщили СМИ, находится «просторная спальня с прекрасной кроватью, ванная комната, отделанная мозаикой. А также «прекрасно оборудованная кухня», в которой «можно приготовить горячую еду, и в холодильнике при необходимости охладить освежающие напитки».

Кроме того, есть даже «конференц-зал и комфортабельные помещения для охраны».

«Все это в оттенках золота, что создает впечатление необычайной роскоши», — подчеркнули в издании.

Как пишет «Страна», вагон спецпоезда, на котором приехал в Польшу Зеленский, «является одним из 10 подобных салонов повышенной комфортности». Их изготовила польская компания.

На таком же поезде в феврале из Перемышля в Киев ехал Байден, утверждают СМИ.