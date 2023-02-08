Зеленский прибыл в Великобританию

Опубликовано: 08.02.2023 14:03 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Судя по всему, премьер-министр страны встретил его прямо на взлетно-посадочной полосе.

Риши Сунак опубликовал в Twitter совместное фото и написал:

«Добро пожаловать в Соединенное Королевство, президент Зеленский».

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Как пишет CNN, украинского президента примет в Букингемском дворце король Чарльз. Также запланированы переговоры с Сунаком.

Кроме того, ожидается, что Зеленский выступит с обращением к британским законодателям.

К слову, как сообщил Sky New, Великобритания предложит отправить Украине вооружение с более дальним радиусом действия.