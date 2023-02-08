Зеленский прибыл в Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Судя по всему, премьер-министр страны встретил его прямо на взлетно-посадочной полосе.
Риши Сунак опубликовал в Twitter совместное фото и написал:
«Добро пожаловать в Соединенное Королевство, президент Зеленский».
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Как пишет CNN, украинского президента примет в Букингемском дворце король Чарльз. Также запланированы переговоры с Сунаком.
Кроме того, ожидается, что Зеленский выступит с обращением к британским законодателям.
К слову, как сообщил Sky New, Великобритания предложит отправить Украине вооружение с более дальним радиусом действия.