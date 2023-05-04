Зеленский прибыл в Гаагу и пожелал главе МУС встретится с "другим Владимиром"

Опубликовано: 04.05.2023 13:59 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 мая, прибыл в Гаагу, где базируется Международный уголовный суд (МУС). Там он заявил, что президент России должен быть арестован и предстать перед судом.

“Мы все хотим видеть другого Владимира здесь, в Гааге, того, кто заслуживает наказания за свои преступные действия здесь, в столице международного права”, - сказал Зеленский.

“Я уверен, что мы увидим, как это произойдет, когда мы победим… Тот, кто развязывает войну, должен понести наказание”, - категорично заявил президент Украины.

Россия, которая не является членом МУС и отвергает его юрисдикцию, отрицает совершение зверств во время своего конфликта с Украиной, который она называет “специальной военной операцией”.