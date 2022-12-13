Зеленский предложил способ справиться с дефицитом энергии в Украине

Опубликовано: 13.12.2022 15:02 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за ударов России по гражданской энергоинфрастуктуре средний дефицит мощности энергосистемы составляет 2,5 ГВт.

Однако, по словам Зеленского, 40% недостачи электроэнергии может быть покрыто переходом украинцев на LED-лампы.

Об этом заявил президент Украины, выступая в онлайн формате на парижской конференции “Солидарность с украинским народом”. “Это может показаться кому-то не таким существенным, но 50 млн LED-ламп позволят сберечь около 1 ГВт электрики”, — рассказал Владимир Зеленский.

“Практическим результатом этой конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины”, - рассказал он.

Остальной дефицит можно покрыть поставками из Европы необходимого оборудования, считает Владимир Зеленский. “Первое. Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки. Второе. Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы”, - рассказал Владимир Зеленский.

Также он попросил ЕС помочь с закупкой около двух миллиардов кубометров газа. Зеленский заявил, что его стране всего необходимо дополнительно 800 млн евро, чтобы пережить зиму, и 1,5 млрд евро для восстановления долгосрочных повреждений энергосистемы.

В свою очередь, эксперты на конференции в области энергетики заявили, что ключевой задачей для Украины является не предотвращение отключений электроэнергии, а обеспечение того, чтобы каждый день все районы получали по крайней мере три часа электроэнергии, что требует сложного распределения сети.