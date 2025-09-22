Зеленский предложил отправить в Турцию и Великобританию украинские военные корабли. Откуда взялись?

Опубликовано: 22.09.2025 18:40 , Обновлено: 22.09.2025

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект с предложением отправить в две страны НАТО (Великобританию и Турцию) часть украинских военных кораблей и некоторые подразделения.

В законопроекте 14059 «О направлении подразделений ВСУ в другие государства» говорится, что в Турцию хотят направить корвет ВМС «Гетман Иван Мазепа» (типа «Ada») и 106 военных.

[inf]Корабль ” Гетман Иван Мазепа” был официально заложен 7 сентября 2021 года в Турции и спущен на воду 2 октября 2022 года. После завершения строительства судно должно было стать флагманом ВМС Украины и станет первым современным боевым кораблем в Украине на вооружении.[/inf]

А в Великобританию решили “отправить” сразу 5 противоминных кораблей и сопровождающие их экипажи.

противоминный корабль «Черкассы» (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Чернигов» (типа Sandown) и до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Мариуполь» (типа Alkmaar) и до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Мелитополь» (типа Alkmaar) и до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Геническ» (типа Alkmaar) и до 39 военнослужащих

Впрочем, эти корабли, по всей видимости, и так находятся в Великобритании. Так как известно, что миноносцы класса Sandown, бывшие корабли британского флота Shoreham и Grimsby, в 2024 году были переименованные в “Черкассы” и “Чернигов”, после чего прибыли в Портсмут, где и остались на время войны.

В марте же 2023 года сообщалось, что Нидерланды решили подарить Украине два миноносца класса “Алкмар”. Официально передача была намечена на 2025 год.

В июне 2025 года корабль “Влаардинген” был передан в дар Военно-морским силам Украины и переименован в “Мелитополь”. Второй миноносец класса “Алкмар”, HNLMS Makkum, должен был быть передан ВМС Украины позднее в 2025 году и был переименован в “Геническ”.

Министр обороны Украины Шмыгаль пояснил, что этот закон необходим для отправки украинских подразделений в Турцию и Великобританию с целью получения сложной военной техники и обучения для ее использования.