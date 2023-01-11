Зеленский предложил лишить гражданства всех украинцев с российским паспортом

Опубликовано: 11.01.2023 19:32 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января заявил, что хочет, чтобы украинцы, у которых есть гражданство России, были лишены украинского гражданства.

По словам Зеленского, лишение украинского гражданства происходит только при “наличии гражданства других государств в соответствии с законодательством и согласно Конституции Украины”. В то же время он отметил, что не может разглашать всех деталей, которыми СБУ обеспечивает безопасность в Украине

“Пусть живут в России”, - заявил во время пресс-конференции глава Украины.

“Наша задача, чтобы все люди, которые на сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство - чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно - РФ”, - был категоричен Владимир Зеленский.

“Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо”, - заявил Зеленский на пресс-конференции с главами Литвы и Польши во Львове в среду.

Такую речь президент Украины произнес, отвечая на вопросы о недавнем лишении украинского гражданства кума Путина Медведчука и других известных граждан Украины.