Зеленский пообещал массовое увольнение министров из-за коррупции

Опубликовано: 24.01.2023 09:25 , Обновлено: 04.07.2024

Сразу несколько украинских СМИ сообщили, что министры Кабинета министров и высокопоставленные чиновники могут быть уволены в ближайшее время. Все из-за разразившийся скандалов о коррупции.

В воскресенье антикоррупционная полиция заявила, что задержала заместителя министра инфраструктуры по подозрению в получении отката в размере 400 000 долларов за импорт генераторов в сентябре прошлого года.

В то же время, в другом газетном расследовании Министерство обороны Украины обвинили в переплате поставщикам за солдатское питание. В документах значилось, что продукты Минобороны получает по ценам выше даже розничных в магазинах. Однако поставщик заявил, что допустил техническую ошибку.

Дэвид Арахамия, глава партии Зеленского “Слуга народа”, заявил, что чиновники должны “сосредоточиться на войне, помогать жертвам, сократить бюрократию и прекратить сомнительный бизнес”.

“Мы определенно собираемся активно сажать в тюрьму этой весной. Если гуманный подход не сработает, мы сделаем это в соответствии с военным положением”, - пообещал он.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на высшем и низшем уровнях уже начались кадровые перестановки после самых громких обвинений во взяточничестве со времен российского вторжения, которые угрожают ослабить энтузиазм Запада в отношении киевского правительства, сообщает Reuters.

“Уже есть кадровые решения – некоторые сегодня, некоторые завтра – в отношении должностных лиц различных уровней в министерствах и других структурах центрального правительства, а также в регионах и правоохранительных органах”, - сказал Зеленский в своем ночном видеообращении в понедельник.