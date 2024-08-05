Зеленский показал видео с украинскими F-16

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Опубликовано: 05.08.2024 07:43 , Обновлено: 05.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа подтвердил прибытие в страну первых американских истребителей F-16 и опубликовал видео с военными самолетами и выступления перед летчиками.

Зеленский не уточнил, сколько именно количество истребителей поступило в Украину и не рассказал других подробностей.

Однако по данным британского журнала Economist, 31 июля прибыло 10 из запланированных 79 военных самолетов F-16.

Планируется, что остальные истребители поставят в течение 2025 года.

“Мы часто слышали в ответ слово “невозможно”, но мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью, и теперь - это реальность в нашем небе. F-16 в Украине. Мы обеспечили это”, — заявил он.

Американские истребители F-16 ожидали в Украине еще в начале 2023 года.