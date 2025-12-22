Зеленский объявил о согласовании финальной версии мирного плана

Опубликовано: 22.12.2025 19:41 , Обновлено: 22.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основа мирного плана для прекращения войны согласована с США. По его словам, получившийся документ, хоть и не идеален, «выглядит достойно».

«Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами. Всё возможное, что можно было сделать для первых черновиков, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверно, там не всё идеально, но этот план есть… Выглядит сегодня это всё достаточно достойно», — сказал он.

Ранее в своем Telegram-канале Зеленский подробно изложил, каким условиям должно соответствовать любое будущее соглашение. «… для меня соглашение — это не просто подписание. Нам нужно знать детали того, что произойдет, если Россия вновь прибегнет к агрессии и начнет новую войну. Как отреагируют американцы, европейцы? Как отреагируют партнеры? Какой пакет сдерживания будет у Украины? Что будет размещено на нашей территории? Как будет укомплектована наша армия? Насколько она будет сильна, какие у нас будут резервы? Чего мы можем ожидать? Какой пакет санкций будет введен одновременно против агрессора?» — написал президент Украины.

Одновременно Зеленский сообщил, что украинская сторона активно продвигает новые санкции ЕС против России. «Ожидается, что к концу этого года будут введены еще несколько» ограничительных мер в отношении российских организаций и сторонников Москвы, — заявил он в соцсетях. По словам президента, эти пакеты будут включать санкции против сотрудников российского военного комплекса — как российских, так и китайских граждан — а также против спутников, которые используют свою спортивную карьеру «для пропаганды российской агрессии».

Реакция России

Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложения Украины и ЕС не способствуют ускорению или упрощению мирного процесса. «Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира», — сказал он.

В российском МИД, в свою очередь, продолжают заявлять, что у России нет планов нападения на страны ЕС или НАТО. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков вновь предложил оформить такие гарантии ненападения на бумаге, одновременно признав риски конфронтации с альянсом.

«Честно говоря, это не внушает оптимизма, поскольку ясно показывает, что даже в условиях более сбалансированной политики Вашингтона в отношении России риски конфронтации между Россией и НАТО остаются значительными из-за неадекватных и враждебных действий европейских стран», — сказал Рябков.