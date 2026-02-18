Зеленский обвинил Россию в затягивании мирных переговоров в Женеве

Опубликовано: 18.02.2026 14:48 , Обновлено: 18.02.2026

Второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, который 18 февраля стартовал в швейцарской Женеве, не продлился и двух часов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждения были "трудными" и обвинил Россию в преднамеренном затягивании переговорного процесса.

Нынешние переговоры в Швейцарии проходят при посредничестве США после двух раундов переговоров в Абу-Даби, которые завершились без существенного прорыва. Стороны по-прежнему далеки друг от друга по ключевым вопросам, связанным с судьбой захваченных Россией территорий и конкретных послевоенных гарантий безопасности для Украины.

По данным Reuters, сегодняшний раунд переговоров длился «около двух часов». Главный переговорщик со стороны России Владимир Мединский заявил журналистам по окончании встречи с украинской делегацией, что дальнейшие переговоры состоятся “в ближайшее время”, но точную дату не уточнил.

Со своей стороны глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом должен стать “консесус для представления решений президентам”, подготовка “практической, а не формальной” основы для этого. По его словам, на сегодняшней встречи сторонам удалось уточнить часть вопросов, но некоторые всё ещё требуют согласования, передало украинское издание “Страна”.

Тем временем сам Владимир Зеленский, который перед началом работы делегаций в Женеве провел совещание со своей командой, обвинил российскую сторону в преднамеренном затягивании переговорного процесса. По его словам, стороны уже могли бы выйти на “финальный этап” переговоров, если бы не позиция Москвы.

“Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы выйти на финальный этап”, - дал оценку вчерашней встрече Зеленский, поблагодарив американских посредников, ведущих переговоры, за “внимание к деталям” и “терпение в разговорах с имеющимися представителями России”.

По словам Зеленского, основные обсуждения на переговорах вчера велось по военным и военно-политическим вопросам, а сегодня к ним добавились вопросы гуманитарного направления - по обмену военнопленными и освобождению гражданских лиц.