Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия 9 мая и пригрозил "зеркальным ответом"

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Опубликовано: 08.05.2026 09:09 , Обновлено: 08.05.2026

В 00:00 пятницы, 8 мая, официально вступило в силу перемирие, объявленное Россией на период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Однако уже утром президент Украины Владимир Зеленский обвинил в нарушении перемирия сами же Вооружённые силы РФ и пригрозил Москве "зеркальным ответом".

Накануне вечером Минобороны России выступило с официальным заявлением о том, что российская сторона объявляет перемирие по случаю 81-й годовщины Победы в ВОВ, которое продлится с 00:00 8 мая до 10 мая.

“В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины”, - заявили в ведомстве и призвали украинскую сторону последовать их примеру.

При этом в Минобороны предупредили, что в случае нарушения перемирия со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), как непосредственно на фронте, так и при попытках ударов по территории российских регионов, они будут давать “адекватный ответ”.

Более того, ведомство повторило озвученную ранее угрозу массированного ракетного удара по центру Киева при попытке сорвать парад Победы в Москве, а гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств призвали “своевременно покинуть город”.

Уже утром президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что объявленное россиянами перемирие на деле не соблюдалось минувшей ночью. По его словам, всю прошлую ночь российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям.

“По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего – на Славянском направлении. Также нанесли более 850 ударов дронами разных типов: FPV, «Ланцет» и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин”, - дал Зеленский официальный отчёт в своих соцсетях.

По его словам, действия российских военных продемонстрировали, что с российская сторона не предприняла “даже имитационной попытки” прекратить огонь на фронте.

“Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшней атаки Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершать свою войну и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется”, - заявил Зеленский и наглядно продемонстрировал, что именно подразумевает под “зеркальным ответом”.

В своём Telegram-канале политик выложил видео пожара, как утверждается, с российского объекта нефтяной отрасли в Ярославле, работающего на российскую армию, по которому ударили ВСУ. Зеленский назвал этот удар “украинскими дальнобойными санкциями”.