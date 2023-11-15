Зеленский обвинил Путина в предвыборных мясных штурмах в Авдеевке

Опубликовано: 15.11.2023 08:11 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября вечером заявил в своем обращении по итогам 629-го дня войны, что президент России Владимир Путин начал штум Авдеевки в качестве начала избирательно карманами.

«Очень интенсивные российские штурмы, и особенно — в Донецкой области. Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель — и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Когда планирует объявить о своих выборах”, - заявил Владимир Зеленский, фактически обвинив Путина в организации “мясных штурмов”.

[info_b]“Мясной штурм” — тактика атаки вражеских укреплений «в лоб», когда командованием ставится задача занятия населённого пункта или укрепрайона противника и ему (командованию) не важно, какой ценой оно должно состояться. Российские СМИ и Телерам-каналы, а вслед за ними и украинские, именно так описывали штурмы россиянами Бахмута.[/info_b]

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По словам Зеленского, Россия теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем под Бахмутом. “Выдерживать этот их натиск очень сложно. И каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности. Настоящие герои!” - заявил он, уточнив, что чем больше потери россиян будут в Авдеевке, тем хуже для России будет “общая ситуация, общее течение этой войны”.

Тем временем, в районе наступления на город Авдеевкупосицские войска имели успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к восточной окраине Степного (3 км к северу от Авдеевки), сообщили в Институте изучения войны.

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На самом деле бои за Авдеевку начались в 2022 году. 21 февраля 2022 года город Авдеевка Донецкой области — первый среди украинских городов — подвергся нападению российских войск, но остался под контролем Украины.

К весне 2023 года из довоенного населения около 35 тысяч в Авдеевке осталось менее 2 тысяч.

10 октября 2023 россияне начали массированный штурм Авдеевки. В ходе штурма российские войска несут огромные потери, но продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Во многом это связано с тем, что город находится внутри выступа, который вклинивается в российскую оборону у Донецка.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Osinttechnical/status/1723780085809914361?t=9-fHBtJmU_I60wcs00Auag&s=19”]

Также Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск