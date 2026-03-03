Зеленский назвал условие для отправки украинских военных на войну с Ираном

Опубликовано: 03.03.2026 08:51 , Обновлено: 04.03.2026

Президент Украины отреагировал на призывы некоторых европейских политиков помочь с защитой от иранских БПЛА и ракет на Ближнем Востоке. Он заявил, что готов отправить украинских военных при одном условии.

Днём ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер предположил, что украинские военные могли бы помочь защищать страны Персидского залива от иранских дронов.

“Мы привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны, которые атакуют их”, - заявил премьер Великобритании.

Как сообщило агентство Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский в ответ предложил помощь странам Ближнего Востока в защите от иранских беспилотников в обмен на то, что арабские страны добьются от Москвы тридцатидневного прекращения огня.

“Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить их объявить месячное перемирие”, – сказал президент Украины.

По его словам, в случае наступления перемирия ВСУ могли бы направить в страны Персидского залива своих лучших операторов перехватчиков беспилотников.

По его словам, перемирие может быть объявлено как на два месяца, так и на две недели, чтобы “мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданских”

Ранее президент Украины приветствовал начало войны США и Израиля против Ирана. В то же время выказал обеспокоенность из-за потенциального снижения поставок вооружений в Украину.