Зеленский назвал свои 20 пунктов мирного соглашения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал все 20 пунктов, которые Украина и США обсуждали для включения в мирный план. Пока неясно, какие из них войдут в окончательный и будет ли вообще мирное соглашение в этом году или в ближайшие месяцы.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что хотя переговоры идут достаточно интенсивно, шансы на заключение мирного соглашения: 50 на 50.
Что в плане, который согласовала Украина и США:
- Подтверждение суверенитета Украины.
- Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии фронта.
- Гарантии безопасности.
- Численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время.
- США, НАТО и Европа дают Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. В случае вторжения РФ в Украину — военный ответ и восстановление санкций.
- Россия обязана закрепить политику ненападения на Европу и Украину в своих законах.
- Украина станет членом ЕС в определённый срок (в плане должна быть дата вступления).
- Пакет развития экономики Украины, который будет определён в отдельном инвестиционном соглашении.
- Создание нескольких фондов для восстановления Украины. Привлечь 800 млрд долларов.
- Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
- Безъядерный статус Украины.
- А вот по Запорожской АЭС пока нет компромисса. США предлагают трёхстороннее управление, где американцы — главный менеджер. Предложение Украины: США и Украина — 50 на 50.
- Введение в Украине образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.
- Территории. Компромисса пока нет. Один из вариантов — РФ выходит из занятых частей Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей Украины. А в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины — «стоим там, где стоим». В свою очередь, РФ требует, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону.
- РФ и Украина обязуются впоследствии не нарушать договорённости и применять силу.
- Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.
- Обмен пленными «всех на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключённых.
- Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.
- Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.
- После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.
“Мы поддерживаем постоянный контакт с Соединенными Штатами и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Мы чувствуем, что Америка хочет достичь окончательного соглашения, и с нашей стороны мы оказываем полное содействие”, - заверил Зеленский после возвращения его посланников из США.
В свою очередь, Россия продолжает наступление на фронтах в Украине. Украинские военные официально подтвердили отступление из пострадавшего от боевых действий города Сиверск в восточной Донецкой области Украины.
В заявлении, опубликованном во вторник в Telegram, Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска имели «значительное преимущество» в живой силе и технике и оказывали постоянное давление на обороняющиеся украинские войска, проводя небольшие штурмы в сложных погодных условиях.