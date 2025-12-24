Зеленский назвал свои 20 пунктов мирного соглашения с Россией

Опубликовано: 24.12.2025 11:25 , Обновлено: 24.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский назвал все 20 пунктов, которые Украина и США обсуждали для включения в мирный план. Пока неясно, какие из них войдут в окончательный и будет ли вообще мирное соглашение в этом году или в ближайшие месяцы.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что хотя переговоры идут достаточно интенсивно, шансы на заключение мирного соглашения: 50 на 50.

Что в плане, который согласовала Украина и США:

Подтверждение суверенитета Украины. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии фронта. Гарантии безопасности. Численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время. США, НАТО и Европа дают Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. В случае вторжения РФ в Украину — военный ответ и восстановление санкций. Россия обязана закрепить политику ненападения на Европу и Украину в своих законах. Украина станет членом ЕС в определённый срок (в плане должна быть дата вступления). Пакет развития экономики Украины, который будет определён в отдельном инвестиционном соглашении. Создание нескольких фондов для восстановления Украины. Привлечь 800 млрд долларов. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Безъядерный статус Украины. А вот по Запорожской АЭС пока нет компромисса. США предлагают трёхстороннее управление, где американцы — главный менеджер. Предложение Украины: США и Украина — 50 на 50. Введение в Украине образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости. Территории. Компромисса пока нет. Один из вариантов — РФ выходит из занятых частей Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей Украины. А в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины — «стоим там, где стоим». В свою очередь, РФ требует, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. РФ и Украина обязуются впоследствии не нарушать договорённости и применять силу. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована. Обмен пленными «всех на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключённых. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом. После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

“Мы поддерживаем постоянный контакт с Соединенными Штатами и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Мы чувствуем, что Америка хочет достичь окончательного соглашения, и с нашей стороны мы оказываем полное содействие”, - заверил Зеленский после возвращения его посланников из США.

В свою очередь, Россия продолжает наступление на фронтах в Украине. Украинские военные официально подтвердили отступление из пострадавшего от боевых действий города Сиверск в восточной Донецкой области Украины.

В заявлении, опубликованном во вторник в Telegram, Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска имели «значительное преимущество» в живой силе и технике и оказывали постоянное давление на обороняющиеся украинские войска, проводя небольшие штурмы в сложных погодных условиях.