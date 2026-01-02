Зеленский назначил главой своего офиса главу ГУР Буданова

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Опубликовано: 02.01.2026 14:50 , Обновлено: 02.01.2026

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении главой своего офиса Кирилла Буданова, который до этого момента занимал пост командующего Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Он сменил уволенного ранее из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Свое решение Зеленский обосновал тем, что стране нужно сосредоточиться на безопасности.

«Кирилл имеет особый опыт в этих направлениях и достаточно сил для достижения результатов. Я также поручил новому руководителю офиса президента в сотрудничестве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и другими необходимыми руководителями и учреждениями обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги», — сообщил Зеленский.













Ранее после опросов общественного мнения стало известно, что на возможных выборах президента украинцы предпочли бы Зеленскому Кирилла Буданова или Валерия Залужного. В украинских СМИ также писали, что Владимир Зеленский предлагал возглавить Офис президента сначала именно Залужному, который сейчас работает послом Украины в Великобритании. Однако тот отказался.