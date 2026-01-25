Зеленский может встретиться с Путиным в ближайшее время — Axios

Опубликовано: 25.01.2026 09:41 , Обновлено: 25.01.2026

Издание Axios со ссылкой на анонимного чиновника из Белого дома сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может лично встретиться с главой РФ (Российской Федерации) Владимиром Путиным.

Такая новость появилась на фоне прямых переговоров Украины и России в Абу-Даби при участии, в том числе, США. После их завершения в субботу российская и украинская стороны выразили готовность продолжить консультации.

«В переговорной комнате царила атмосфера взаимного уважения между сторонами, потому что они искренне хотели найти решение», — сказал один американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

По его мнению, встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным приближается, хотя новые консультации ещё не назначены.

«Мы достигли очень подробных договоренностей», — сообщил источник агентству Reuters, выразив надежду, что сделка будет окончательно оформлена на следующей встрече через неделю.

Известно, что следующий раунд переговоров между Киевом и Москвой о прекращении войны состоится в следующее воскресенье также в Абу-Даби. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, выступающего в качестве посредника на этих переговорах.

О чем не договорились?

Как сообщило издание Axios, представители США вышли из комнаты переговоров в очень оптимистичном настроении. Там считают, что разногласия по ключевому вопросу спора, касающемуся контроля над территорией Донбасса, сократились.

Один из участников описал заключительный обед как момент, когда все казались почти друзьями.

По данным издания РБК-Украина, на первых трехсторонних переговорах Украина-США-Россия в Абу-Даби 23 и 24 января стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям.

Тем временем издание The Times со ссылкой на российского дипломата сообщило, что США потребовали от России пойти на компромиссы.

«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами»,— сказал российский собеседник после первого дня переговоров в Абу-Даби.

Главный камень преткновения на переговорах — Россия требует отвода ВСУ (Вооружённых сил Украины) из Донецкой и Луганской областей Украины. Киев отказывается, как минимум, без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.